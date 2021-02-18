Бойовики сьогодні обстрілювали Шуми і Південне

Російські терористи відкривали вогонь з великокаліберного кулемета

Від початку поточної доби, 18 лютого, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил

Так, ворожі обстріли українських позицій були зафіксовані поблизу населеного пункту Південне. Бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

Крім того, окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької та снайперської зброї неподалік від Шумів.

«На обстріл противника українські воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Минулої доби бойовики чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил. Ворог стріляв із мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки. Поблизу населеного пункту Славне противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

Розвідка наапередодні з'ясувала, що бойовики на Донбасі ховають танки у промзонах.

До слова, колишній президент Віктор Янукович, який втік до Росії, на роковини розстрілів на Майдані вкотре назвав події Революції Гідності «державним переворотом». Заяву Януковича оприлюднив його адвокат.







