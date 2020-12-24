Бойовики сьогодні поранили двох військових на Донбасі

У штабі стверджують, що на численні обстріли українські військовослужбовці дали противнику адекватну відповідь

Сьогодні, 24 грудня, двоє українських військовослужбовців на Донбасі отримали поранення. Загалом за день зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що більшість провокацій зафіксовано в зоні відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід». В районі Водяного противник чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів 82-го калібру і автоматичних станкових гранатометів.

На цьому ж напрямку в районі Красногорівки український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрою. Його госпіталізували з пораненнями, життю нічого не загрожує.

Крім того, в зоні відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» біля населеного пункту Шуми противник вів обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. В результаті один боєць отримав вогнепальне поранення. Його доставили в медичний заклад.

У штабі стверджують, що на численні обстріли українські військовослужбовці дали противнику адекватну відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація в ТКГ направила ОБСЄ ноту після поранення військового біля Шумів.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовий. Подія сталася в районі населеного пункту Красногорівка, обставини зараз з'ясовують.

Також Генштаб назвав цьогорічні втрати на Донбасісеред українських захисників. Зазначається, що під час «перемир'я загинули четверо українських бійців.

«У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців («бойові безповоротні втрати ЗСУ»). Четверо з них загинули вже під час перемир'я. Поранених за рік («бойові санітарні втрати ЗСУ»), за даними Генштабу станом на 13 грудня, було 332 бійці. З них за час перемир'я - 15. З 13 грудня на Донбасі поранили ще трьох українських військових. Таким чином кількість всіх поранених у боях військовослужбовців у 2020 році зросла до 335. А поранених за час перемир'я - до 18», ─ йдеться у повідомленні.