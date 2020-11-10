Окупанти на Донбасі від початку доби не порушували режим «тиші»

Українські військовослужбовці готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування, - речник Міноборони

Окупанти на Донбасі від початку доби станом на 12.00 не обстрілювали українських захисників. про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

Зазначається, що підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, минулої доби бойовики двічі обстріляли українських бійців біля Водяного.

Також повідомлялося, що Україна відновила роботу всіх КПВВ на Донбасі.

Водночас бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ «Щастя» і «Золоте». Окупанти вважають, що відкриття цих КПВВ не було узгоджене з ними.

Нагадаємо, 15 жовтня КПВВ «Станиця Луганська» закрили на карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу на території Луганської області. Водночас робота «Станиці Луганської» особливо важлива, адже через пропускний пункт «Мар'їнка» бойовики майже не пропускають людей.

Як повідомлялося, Україна планує відкривати на КПВВ сервісні центри.