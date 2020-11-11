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    Нічний обстріл: на Донбасі поранено українського військового

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    Стан здоров&rsquo;я пораненого військовослужбовця задовільний, його госпіталізували - Нічний обстріл: на Донбасі поранено українського військового
    Стан здоров’я пораненого військовослужбовця задовільний, його госпіталізували

    Вночі неподалік населеного пункту Кам’янка противник застосував стрілецьку зброю та великокаліберний кулемет

    Минулої доби, 10 листопада, два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного на Донбасі.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресценту штабу операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що біля Водяного в обідній час противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері – застосував міномет калібру 82 міліметри. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

    Від початку поточної доби, 11 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили один раз. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник застосував стрілецьку зброю та великокаліберний кулемет.

    «На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна відразу доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний», – розповіли у штабі.

    Про зухвалі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців оперативно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

    «Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням», – резюмується у звіті.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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