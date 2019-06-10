Бойовики створюють мобільні артилерійські та мінометні групи на Донбасі



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Для підготовки мобільних груп залучаються кадрові російські офіцери-артилеристи

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України на окупованому Донбасі зросла інтенсивність тренувань чергових мінометних та артилерійських розрахунків бойовиків. Крім того, противником створюються так звані «кочуючі» артилерійські та мінометні групи. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

«Зросла інтенсивність тренувань чергових мінометних та артилерійських розрахунків. Крім того, противником створюються так звані «кочуючі» (мобільні) артилерійські та мінометні групи, переміщення яких здійснюється з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення», - сказав Праута.

Окрім того, з метою підвищення рівня умінь екіпажів самохідних артилерійських установок та мінометних розрахунків до швидкого розгортання і ведення вогню з непідготовлених й закритих позицій до їх підготовки залучаються кадрові російські офіцери-артилеристи.



«Для ефективного застосування зазначених мобільних груп активно використовуються безпілотні літальні апарати, польоти яких коригуються з роботою постів радіоелектронного придушення російсько-окупаційних військ», - зазначив Праута.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики випустили 10 мін поблизу Зайцевого.

Нагадаємо, командування Операції об'єднаних сил 10 червня повідомило, що внаслідок чергових порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації вкотре зірвано виконання цілого комплексу заходів визначених Мінськими домовленостями, щодо розведення сил і засобів на ділянці «Станиця Луганська».

Джерело: УНН