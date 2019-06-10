На Вінниччині попрощалися із українським воїном, який загинув на Донбасі
Хлопцю було 23 роки...
9 червня у Козятині відбулась церемонія прощання із загиблим бійцем полку Азов. Максим Олексюк загинув 7 червня під час артилерійського обстрілу на світлодарській дузі.
7 червня російсько-терористичні угруповування здійснили артобстріл позицій український військових біля населеного пункту Новолуганське. Внаслідок обстрілу загинули двоє військовослужбовців. Серед них житель Козятина, 23-річний Максим Олексюк з позивним «Максон».
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Церемонія прощання із загиблим захисником відбулась 9 червня о 12:00 на центральній площі Козятина. Попрощатись із бійцем прийшли рідні, товариші по службі, а також місцеві жителі. У місті оголосили День жалоби.
Джерело: Vinbazar