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    На Вінниччині попрощалися із українським воїном, який загинув на Донбасі

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    На Вінниччині попрощалися із українським воїном, який загинув на Донбасі

    Хлопцю було 23 роки...

    9 червня у Козятині відбулась церемонія прощання із загиблим бійцем полку Азов. Максим Олексюк загинув 7 червня під час артилерійського обстрілу на світлодарській дузі. 

    7 червня російсько-терористичні угруповування здійснили артобстріл позицій український військових біля населеного пункту Новолуганське. Внаслідок обстрілу загинули двоє військовослужбовців. Серед них житель Козятина, 23-річний Максим Олексюк з позивним «Максон».

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    На Вінниччині попрощалися із українським воїном, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині попрощалися із українським воїном, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині попрощалися із українським воїном, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині попрощалися із українським воїном, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині попрощалися із українським воїном, який загинув на Донбасі

    Церемонія прощання із загиблим захисником відбулась 9 червня о 12:00 на центральній площі Козятина. Попрощатись із бійцем прийшли рідні, товариші по службі, а також місцеві жителі. У місті оголосили День жалоби.

    Джерело: Vinbazar

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