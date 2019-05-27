Бойовики тричі обстріляли позиції військових з мінометів і гранатометів: мапа боїв



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Фото: Еспресо TV

Втрат серед військовослужбовців немає, на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Березове.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог обстріляв позиції українських захисників двічі:

поблизу населеного пункту Миколаївка Друга – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля населеного пункту Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомлялось, в Луганській області правоохоронці затримали бойовика «ЛНР», який ремонтував техніку окупантів.