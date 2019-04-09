Бойовики вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: мапа боїв



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Фото: politeka.net

Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї

Від початку поточної доби ворог вісім разів обстріляв позиції наших військ, із них п'ять разів – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Також збройні формування Російської федерації вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог чотири рази обстріляв наші опорні пункти:

з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Павлопіль;

двічі із гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Авдіївка;

з ручних протитанкових гранатометів - в районі населеного пункту Гнутове.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил:

із мінометів калібрів 120 і 82 мм – в районі населеного пункту Катеринівка;

із мінометів калібру 120 мм – в районі населеного пункту Новоолександрівка;

двічі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – в районі села Золоте-4.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Сьогодні, під час роботи групи піротехнічних робіт ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, яка здійснювала розмінування ділянки місцевості в районі водогону «Сіверський Донець-Донбас», стався підрив невідомого вибухового пристрою. В результаті вибуху один співробітник загинув, двоє піротехніків отримали поранення.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військових зі складу Об'єднаних сил.

Як повідомлялось, Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому.