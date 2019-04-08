Дідівщина у підрозділах бойовиків призводить до трагічних випадків, - розвідка



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В одній з бригад 2 армійського корпусу найманець розвідувального взводу, не витримавши знущань, застрелив іншого, після чого здійснив самогубство

Російські військовослужбовці, які тривалий час перебували на передовій, примушують прибулих по ротації у цьому році виказувати «повагу ветеранам», виконувати замість них господарчі роботи та без зміни по декілька діб перебувати на бойових позиціях. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Конфлікти на цьому ґрунті, за даними ГУР, або призводять до трагічних випадків, або спонукають новоприбулих масово самовільно залишати місця служби.

«Так, на минулому тижні в одній з бригад 2 армійського корпусу найманець розвідувального взводу, не витримавши знущань, застрелив іншого, після чого здійснив самогубство», - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

У ГУР зазначили, що російське окупаційне командування вживає заходів для запобігання зростанню правопорушень у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ.

«Зокрема, збільшено кількість спеціальних мобільних груп з числа російських офіцерів для контролю наявності на позиціях особового складу, а також розшуку і повернення дезертирів. При цьому, для виконання зазначених завдань використовуються, під виглядом виявлення демаскуючих ознак у районах розташування підрозділів, безпілотні літальні апарати», - йдеться у повідомленні ГУР.

Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.