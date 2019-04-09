Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому (фото)



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Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

У штабі ООС зазначили, що снаряди із артилерійських систем калібру 152 і 122 мм знаходяться на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ, а серійне виробництво здійснюється концерном «Калашников»

Під час обстрілу позицій одного з підрозділів Об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації відмічено черговий факт застосування ворогом новітніх зразків озброєння РФ. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

«Зокрема, 5 квітня противник здійснив обстріл наших позицій із артилерійських систем калібру 152 і 122 мм. Аналіз знайдених на місці обстрілу уламків снарядів засвідчив застосування окупантами керованих 152-мм артилерійських боєприпасів типу «Краснополь», - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що снаряди даного типу знаходяться на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ, а серійне виробництво здійснюється концерном «Калашников».

«Окупанти, свідомо порушуючи умови Мінських домовленостей, знову продемонстрували свої злочинні наміри щодо використання нашої території у якості військового полігону для випробовування та демонстрації розробок російського військово-промислового комплексу, - наголошується у повідомленні.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.