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    Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому (фото)

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    Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому (фото)
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    У штабі ООС зазначили, що снаряди із артилерійських систем калібру 152 і 122 мм знаходяться на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ, а серійне виробництво здійснюється концерном «Калашников»

    Під час обстрілу позицій одного з підрозділів Об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації відмічено черговий факт застосування ворогом новітніх зразків озброєння РФ. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

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    «Зокрема, 5 квітня противник здійснив обстріл наших позицій із артилерійських систем калібру 152 і 122 мм. Аналіз знайдених на місці обстрілу уламків снарядів засвідчив застосування окупантами керованих 152-мм артилерійських боєприпасів типу «Краснополь», - йдеться у повідомленні.

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    Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому (фото)
    Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому (фото)
    Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому (фото)
    Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому (фото)
    Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому (фото)
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    У штабі ООС зазначили, що снаряди даного типу знаходяться на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ, а серійне виробництво здійснюється концерном «Калашников».

    «Окупанти, свідомо порушуючи умови Мінських домовленостей, знову продемонстрували свої злочинні наміри щодо використання нашої території у якості військового полігону для випробовування та демонстрації розробок російського військово-промислового комплексу, - наголошується у повідомленні.

    Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.

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