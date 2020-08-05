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    Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили режим тиші

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    Минулої доби збройні формування РФ здійснили три провокативні поодинокі постріли в бік українських позицій - Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили режим тиші
    Минулої доби збройні формування РФ здійснили три провокативні поодинокі постріли в бік українських позицій

    Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

    Станом на ранок 5 серпня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. На ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснили три провокативні поодинокі постріли в бік українських позицій.

    Зокрема вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомету неподалік населеного пункту Піски. А пізніше, поблизу Майорського ворог спробував спровокувати наших воїнів одним пострілом з підствольного гранатомету. Таку ж тактику застосував і біля Луганського.

    «Розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає», – повідомили у штабі.

    Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів з боку збройних формувань РФ було зафіксовано один обстріл.

    Так, двома пострілами з підствольного гранатомету противник провокував наших воїнів поблизу Шумів. Проте вогонь у відповідь українські захисники не відкривали.

    Окрім своєї основної функції із захисту країни від ворога, Об’єднані сили беруть активну участь в житті мешканців прифронтових населених пунктів і всіляко допомагають їм, додали у штабі.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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