Окупанти на Донбасі тричі порушили перемир'я



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Втрат серед українських захисників нема

Ворог здійснив з гранатомета по одному провокативному пострілу біля населених пунктів Піски, Майорське та Луганське

Російські окупаційні війська протягом вівторка, 4 серпня, здійснили три провокативні обстріли поблизу Пісків, Майорського та Луганського. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що наразі втрат серед українських захисників немає.

«Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 3 обстріли з боку противника. Зокрема, по одному провокативному пострілу з гранатомета ворог здійснив біля населених пунктів Піски, Майорське та Луганське», - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі ООС інформують, що на інших ділянках фронту режим припинення вогню дотримувався у повній мірі. На свідомі провокації з боку противника військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу немає, поінформували в штабі.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.

Як повідомлялося 4 серпня, Кремль перекинув на Донбас бронетехніку і нових найманців.

До відома, напередодні американські сенатори від демократів і лібералів підготували законопроєкт про щорічне виділення Україні в якості військової допомоги $300 млн. Поставки будуть включати і летальну зброю. У Білому домі підтримали збільшення постачань Україні летального озброєння в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік.