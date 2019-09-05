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    Війна на Донбасі: бойовики вісім разів відкривали вогонь

    • Розсилка
    Війна на Донбасі: бойовики вісім разів відкривали вогонь

    Про поранених або загиблих не повідомляється

    Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції Об’єднаних сил, передає пресцентр штабу ООС.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

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    Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 5 обстрілів позицій об'єднаних сил, а саме неподалік Талаківки з напрямку Пікузів – зі стрілецької зброї; поблизу Новогнатівки з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного з напрямків Пікузів та Ужівки – зі станкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Лебединського теж із напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 3 обстріли позицій об'єднаних сил, а саме в районі Зайцевого – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Південного з напрямку «Шахта ім.Гагаріна» – з артилерійських систем калібру 122 мм, з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А також в районі Золотого – зі станкового протитанкового гранатомета.

     

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