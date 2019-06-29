Бойовики з гранатометів обстріляли Золоте-4 (фото)



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Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

Бойовики з напрямку населеного пункту Золоте-5 вели обстріл із станкового протитанкового гранатомет

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації зафіксувала факти обстрілу населеного пункту Золоте-4 з боку російсько-окупаційних сил на Донбасі. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомили в СЦКК, обстріл Золотого-4 стався у четвер, 27 червня, близько 5-ї години ранку. Бойовики з напрямку населеного пункту Золоте-5 вели обстріл із станкового протитанкового гранатомету.

Зазначається, що внаслідок обстрілу було зруйновано дах та пошкоджено вікна, фронтон стіни і паркан житлового будинку. Також було зафіксовано вирву від розриву ще однієї гранати на автомобільній дорозі.

«Російсько-окупаційні війська вкотре продемонстрували ігнорування мінських домовленостей та зухвале ставлення до мирного населення», - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 28 червня російські найманці 32 рази відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Відповідь на ці дії з української сторони спричинила втрати у лавах противника. Українські військові ліквідували трьох бойовиків, та ще стільки ж поранили.

Крім того, бойовики обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Інформація про обстріли надійшла 27 червня близько 04:40 години від місцевих мешканців. Постраждалих та поранених серед мирного населення немає.