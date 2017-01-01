Бойовики заявляють про наступ української армії

Російські та окупаційні ЗМІ Донбасу поширили інформацію про взяття українськими збройними силами нових населених пунктів

Українські силовики визволили ще один населений пункт - селище Травневе недалеко від Горлівки. Інформацію про це в суботу розповсюдив представник так званого оперативного командування «ДНР» Едуард Басурін. Її підхопили російські ЗМІ. За словами представника російських бойовиків, на Горлівському напрямку діють 54 окрема механізована



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські та окупаційні ЗМІ Донбасу поширили інформацію про взяття українськими збройними силами нових населених пунктів

Українські силовики визволили ще один населений пункт - селище Травневе недалеко від Горлівки. Інформацію про це в суботу розповсюдив представник так званого оперативного командування «ДНР» Едуард Басурін. Її підхопили російські ЗМІ.

За словами представника російських бойовиків, на Горлівському напрямку діють 54 окрема механізована бригада Збройних сил України за підтримки батальйону 24 окремої штурмового батальйону Айдар, - цитує Басуріна Донецьке агентство новин.

Представник окупаційної адміністрації обіцяє, що в населені пункти відправиться патруль спостережної місії ОБСЄ. Раніше терористи також повідомляли, що українські силовики начебто встановили в населених пунктах міномети і замінували околиці.

У свою чергу в штабі силової операції Києва підтвердили, що ЗСУ зайняли населені пункти Травневе і Гладосове, проте назвали ці події візитом з метою допомоги цивільному населенню та оцінки поточної ситуації, а також відзвітували про створення гуманітарного штабу.

Цього тижня вже повідомлялось, що українські воїни були змушені провести військову операцію через систематичні провокації і обстріли наших позицій на Світлодарській дузі

Військові різних подрозділів 54-ї бригади і 24-го батальйону «Айдар» провели військову операцію на Світлодарській дузі, у результаті якої було звільнено кілька селищ. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін.

«В результаті раптових військових дій наших підрозділів були звільнені декілька селищ, мешканці яких зустрічали нашу піхоту як визволителів, також були взяті під наш контроль кілька стратегічних висот. В результаті цієї операції у нас з'явилися нові позиції розміром кілька квадратних кілометрів, на яких ми вже успішно закріпилися», - повідомив волонтер.

Так звана сіра зона розділяє терористів «ДНР» і «ЛНР» і українську армію. Її межі встановлені мінських угодами.