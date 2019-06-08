Бойовики здійснили шість обстрілів позицій українських військових: мапа боїв



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Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойових травм

Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із озброєння танку, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойових травм. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них:

у районі села Водяне, з напрямку населеного пункту Веселе – з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння танку;

Лебединське, з напрямку населеного пункту Саханка – зі 122 мм артилерії;

поблизу Широкине, зі сторони напрямку населеного пункту Саханка – з крупнокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Красногорівка, з напрямку населеного пункту Старомихайлівка - з крупнокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу села Травневе з напрямку шахти імені Гагаріна - з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів,крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Травневе з напрямку населеного пункту Байрак – зі 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та крупнокаліберних кулеметів.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 28 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.

Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів Новоселівка Друга, Новоолександрівка, Авдіївка, Мар'їнка, Кримське, Новогригорівка, Зайцеве, Травневе, Новолуганське, Водяне, Гнутове та Павлопіль.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, п’ятеро отримали поранення та сім чоловік зазнали бойових травм.