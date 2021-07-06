В Одесі трагічно загинув генерал, який протистояв окупації Криму

У грудні Валерію Курнікову мало виповнитися 56 років

Генерал відпочивав на морі з сім'єю, поплив на хвилеріз та пішов під воду

Загиблим на пляжі в Одесі прикордонником виявився генерал у відставці Валерій Курніков, ветеран Держприкордонслужби, який у 2014 році під час анексії Криму згуртував навколо себе вірних присязі прикордонників. Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «Прикордонник України».

Як пише УСІ з посиланням на очевидців, генерал відпочивав на морі з сім'єю, поплив на хвилеріз та пішов під воду.

«Рятувальники витягли його тіло на берег. Медики не змогли допомогти потерпілому - їм залишилося тільки констатувати смерть», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що інцидент стався на одеському пляжі на 13-й станції Фонтану. У грудні Валерію Курнікову мало виповнитися 56 років.

Повідомляється, що 2014 року Курніков став одним з перших, хто публічно назвав так звану російську весну у Криму окупацією.

При захопленні півострова генерал не тільки зібрав навколо себе однодумців, а й допоміг їм з сім'ями перебратися на материкову частину України. Також Курніков зберіг та передав на материк цінну службову інформацію.

Зазначимо, у Дніпрі медики врятували чоловіка, який провів під водою 20 хвилин.

Раніше рятувальники повідомили моторошну «потопельну» статистику.