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    В Одесі трагічно загинув генерал, який протистояв окупації Криму

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    У грудні Валерію Курнікову мало виповнитися 56 років - В Одесі трагічно загинув генерал, який протистояв окупації Криму

    У грудні Валерію Курнікову мало виповнитися 56 років

    Фото: Prykordonnyk.Ukrainy / Facebook

    Генерал відпочивав на морі з сім'єю, поплив на хвилеріз та пішов під воду

    Загиблим на пляжі в Одесі прикордонником виявився генерал у відставці Валерій Курніков, ветеран Держприкордонслужби, який у 2014 році під час анексії Криму згуртував навколо себе вірних присязі прикордонників. Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «Прикордонник України».

    Як пише УСІ з посиланням на очевидців, генерал відпочивав на морі з сім'єю, поплив на хвилеріз та пішов під воду.

    «Рятувальники витягли його тіло на берег. Медики не змогли допомогти потерпілому - їм залишилося тільки констатувати смерть», – йдеться у повідомленні.

    Відомо, що інцидент стався на одеському пляжі на 13-й станції Фонтану. У грудні Валерію Курнікову мало виповнитися 56 років.

    Повідомляється, що 2014 року Курніков став одним з перших, хто публічно назвав так звану російську весну у Криму окупацією.

    При захопленні півострова генерал не тільки зібрав навколо себе однодумців, а й допоміг їм з сім'ями перебратися на материкову частину України. Також Курніков зберіг та передав на материк цінну службову інформацію.

    Зазначимо, у Дніпрі медики врятували чоловіка, який провів під водою 20 хвилин.

    Раніше рятувальники повідомили моторошну «потопельну» статистику.

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    Теги: прикордонники Крим Держприкордонслужба Одеса пляжі смерть на воді потонули окупація
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    В Одесі трагічно загинув генерал, який протистояв окупації Криму