Бойовики під Павлополем гатили із заборонених мінометів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О шостій ранку неподалік Павлополя окупанти запустили дві міни 120-го калібру

Від початку поточної доби в районі проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано три ворожі обстріли. Внаслідок обстрілу ніхто з українських захисників не постраждав.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три ворожі обстріли, один з яких стався із застосуванням противником міномету забороненого калібру», - заявив речник.

Він уточнив, що о 07.55 російсько-окупаційні війська зі сторони Слов'яносербська обстріляли з озброєння БМП позиції Об’єднаних сил в районі Кримського, що на Луганському напрямку. Крім того, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» від початку доби окупанти вели вогонь двічі, зокрема, неподалік Павлополя, де о шостій ранку витратили дві міни 120-го калібру, а також в районі Мар'їнки, позиції українських військ поблизу якої обстріляли з автоматичних гранатометів.

Наразі ситуація в районі проведення операції цілком контрольована підрозділами Об’єднаних сил, втрат у лавах українських захисників від початку поточної доби немає, повідомив Мотузяник.