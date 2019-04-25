Донбас: бойовики обстріляли українських бійців із БМП і мінометів



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Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає

Незаконні збройні формування шість разів порушили режим припинення вогню в четвер від початку доби станом на 18:00, із них один раз - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

«Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення Операції об'єднаних сил залишається контрольованою», - йдеться в зведенні.

П'ять із шести обстрілів із боку бойовиків прийшлися на район відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Донецькій області: з озброєння бойових машин піхоти бойовики обстріляли українські позиції біля с. Павлопіль Волноваського району, з гранатометів різних систем - поблизу с. Гнутового Маріупольської міськради, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі - біля с. Лебединського Волноваського району і смт Талаківка Кальміуського району м. Маріуполя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник із мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем одного разу обстріляв позиції об'єднаних сил у районі с. Кримського Новоайдарського району Луганської області.