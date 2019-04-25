  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Донбас: бойовики обстріляли українських бійців із БМП і мінометів

    • Розсилка
    Донбас: бойовики обстріляли українських бійців із БМП і мінометів

    Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає

    Незаконні збройні формування шість разів порушили режим припинення вогню в четвер від початку доби станом на 18:00, із них один раз - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

    «Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення Операції об'єднаних сил залишається контрольованою», - йдеться в зведенні.

    Читайте також

    П'ять із шести обстрілів із боку бойовиків прийшлися на район відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Донецькій області: з озброєння бойових машин піхоти бойовики обстріляли українські позиції біля с. Павлопіль Волноваського району, з гранатометів різних систем - поблизу с. Гнутового Маріупольської міськради, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі - біля с. Лебединського Волноваського району і смт Талаківка Кальміуського району м. Маріуполя.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник із мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем одного разу обстріляв позиції об'єднаних сил у районі с. Кримського Новоайдарського району Луганської області.

     

    Читайте також
    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ