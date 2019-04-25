Порошенко закликав ЄС посилити санкції проти Росії



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етро Порошенко та Лінас Лінкявічус 25 квітня провели зустріч у Києві

Сьогодні ввечері Радбез ООН проведе засідання, ініційоване Україною

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом закликав ЄС посилити санкції проти Росії під час наступного перегляду відповідного режиму у червні. Про це повідомляє Адміністрація президента.

Співрозмовники засудили рішення президента Росії щодо спрощеної процедури видачі російських паспортів громадянам України, які мешкають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей. Вони наголосили, що це свідомий та нелегітимний крок Кремля, який прямо суперечить Мінським домовленостям і підриває мирний процес на Донбасі.

Порошенко висловив переконання, що міжнародна спільнота має жорстко відреагувати на такі деструктивні дії РФ під час сьогоднішнього засідання Ради Безпеки ООН, скликаного за ініціативою України.

Зазначимо, що сьогодні Литва закликала міжнародну спільноту засудити рішення РФ щодо спрощеного надання громадянства мешканцям окупованих територій Донеччині і Луганщини та не визнавати російські паспорти мешканців Донбасу.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Нагадаємо, Радбез ООН збереться на засідання щодо України через указ Путіна