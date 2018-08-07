  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бразилія закрила кордон з Венесуелою через епідемію кору

    • Розсилка
    Верховний суд Бразилії відкрив кордон з Венесуелою - Бразилія закрила кордон з Венесуелою через епідемію кору
    Верховний суд Бразилії відкрив кордон з Венесуелою

    В штатах Амазонас і Рорайма, де знаходиться велика кількість біженців, від кору загинуло п'ятеро дітей

    Бразилія закрила сухопутний кордон з Венесуелою. Рішення носить тимчасовий характер з метою запобігання поширення кору.

    Читайте також

    Про це повідомила Федеральний суддя Хелдер Баррето, передає «Анадолу».

    Останнім часом серед біженців з Венесуели поширюється епідемія кору, що викликало стурбованість у сусідній Бразилії.

    При цьому КПП на бразильсько-венесуельської кордоні відкриті для бразильців і громадян інших держав.

    Громадянам Венесуели рекомендували відвідувати Бразилію морським і повітряним шляхом.

    Раніше повідомлялося, що в штатах Амазонас і Рорайма, де знаходиться велика кількість біженців, від кору загинуло п'ятеро дітей.

    Україні загрожує атака лістеріозу - небезпечної інфекції, яка викликає безліч серйозних захворювань.

    ЗМІ дізналися, що потрібно знати про цю хворобу, як вона передається та чим загрожує.

    Читайте також
    прикордонники Венесуела Бразилія хвороби епідемія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ