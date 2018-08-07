Бразилія закрила кордон з Венесуелою через епідемію кору



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховний суд Бразилії відкрив кордон з Венесуелою

В штатах Амазонас і Рорайма, де знаходиться велика кількість біженців, від кору загинуло п'ятеро дітей

Бразилія закрила сухопутний кордон з Венесуелою. Рішення носить тимчасовий характер з метою запобігання поширення кору.

Про це повідомила Федеральний суддя Хелдер Баррето, передає «Анадолу».

Останнім часом серед біженців з Венесуели поширюється епідемія кору, що викликало стурбованість у сусідній Бразилії.

При цьому КПП на бразильсько-венесуельської кордоні відкриті для бразильців і громадян інших держав.

Громадянам Венесуели рекомендували відвідувати Бразилію морським і повітряним шляхом.

Раніше повідомлялося, що в штатах Амазонас і Рорайма, де знаходиться велика кількість біженців, від кору загинуло п'ятеро дітей.

Україні загрожує атака лістеріозу - небезпечної інфекції, яка викликає безліч серйозних захворювань.

ЗМІ дізналися, що потрібно знати про цю хворобу, як вона передається та чим загрожує.