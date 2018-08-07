Бразилія закрила кордон з Венесуелою через епідемію кору
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В штатах Амазонас і Рорайма, де знаходиться велика кількість біженців, від кору загинуло п'ятеро дітей
Бразилія закрила сухопутний кордон з Венесуелою. Рішення носить тимчасовий характер з метою запобігання поширення кору.
Про це повідомила Федеральний суддя Хелдер Баррето, передає «Анадолу».
Останнім часом серед біженців з Венесуели поширюється епідемія кору, що викликало стурбованість у сусідній Бразилії.
При цьому КПП на бразильсько-венесуельської кордоні відкриті для бразильців і громадян інших держав.
Громадянам Венесуели рекомендували відвідувати Бразилію морським і повітряним шляхом.
Раніше повідомлялося, що в штатах Амазонас і Рорайма, де знаходиться велика кількість біженців, від кору загинуло п'ятеро дітей.
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