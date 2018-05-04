Бразильський екс-бойовик Лусваргхі перебуває в СБУ для процесуальних дій

Рішення, яке викликало обурення значної частини суспільства, базується виключно на процедурних моментах, запевняють в СБУ

У зв’язку з великим суспільним інтересом Служба безпеки України роз’яснила ситуацію з громадянином Бразилії Рафаелем Маркусом Лусваргхі, який воював на боці бойовиків на Донбасі. «Лусваргхі був затриманий співробітниками СБУ у жовтні 2016 року у результаті проведення спеціальної операції СБУ. Відносно вказаної особи слідчими СБ



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Фото: Уніан Націоналісти напередодні привели Лусваргхів СБУ

Рішення, яке викликало обурення значної частини суспільства, базується виключно на процедурних моментах, запевняють в СБУ

У зв’язку з великим суспільним інтересом Служба безпеки України роз’яснила ситуацію з громадянином Бразилії Рафаелем Маркусом Лусваргхі, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

«Лусваргхі був затриманий співробітниками СБУ у жовтні 2016 року у результаті проведення спеціальної операції СБУ. Відносно вказаної особи слідчими СБ України здійснювалося кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 КК України. У ході досудового слідства було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014 по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив до так званого 1-го мотострілецького батальйону «Вікінг» терористичної організації «ДНР», - повідомили у прес-центрі СБУ.

Лусваргхі був задіяний, зокрема, у підрозділах бойовиків у боях під Дебальцевим та районі Донецького аеропорту. Під час проведення слідства громадянин Бразилії повністю визнав свою вину в інкримінованих злочинах.

«25.01.2017 громадянин Бразилії Р. Лусваргхі був засуджений Печерським райсудом м. Києва до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сторона захисту подала апеляційну скаргу на це рішення. Апеляційний суд м. Києва скасував вищевказаний вирок через процедурні порушення. У грудні 2017 року йому було замінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. За результатами визначення підсудності Верховний суд скерував вказане провадження до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, яким воно розглядається по суті та до виключних повноважень якого відноситься питання щодо запобіжного заходу», - додали в СБУ.

Зазначається, що під час проведення слідства громадянин Бразилії повністю визнав свою вину в інкримінованих злочинах.

«СБ України наголошує, що зібрана слідчими СБУ доказова база, стосовно участі Лусваргхі у незаконних збройних формуваннях терористів повністю була підтверджена рішенням суду першої інстанції. Рішення, яке викликало обурення значної частини суспільства, базується виключно на процедурних моментах», - запевняють в СБУ.

Наразі екс-бойовик перебуває у СБУ, де з ним проводяться відповідні процесуальні дії згідно із чинним законодавством України.

«Служба додатково інформуватиме громадськість про справу щодо вказаного громадянина Бразилії», - резюмували в СБУ.

Напередодні ввечері в СБУ інформували, що з колишнім бойовиком «ДНР» Рафаелем Лусваргхі будуть проведені певні слідчі дії.

Нагадаємо, 4 травня активісти націоналістичної організації C14 затримали у Києві колишнього бойовика «ДНР», громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргхі та доставили його до управління Служби безпеки.