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    Брифінг глави СБУ Грицака щодо вбивства Бабченка

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    Василь Грицак - Брифінг глави СБУ Грицака щодо вбивства Бабченка
    Василь Грицак

    Поліція закликає журналістів надавати інформацію, яка може допомогти в розкритті вбивства Аркадія Бабченка

    Сьогодні після 17 години у прес-центрі СБУ розпочався брифінг голови Служби безпеки України Василя Грицака щодо справи Бабченка.  

    Раніше у Національній поліції України повідомили, що розглядають основною версією вбивства журналіста Аркадія Бабченка його професійну діяльність.

    Нагадаємо, Бабченка вбили ввечері 29 травня на порозі власної квартири трьома пострілами у спину.

    Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві. Поліція також розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

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    СБУ Київ вбивство розслідування поліція журналіст Аркадій Бабченко
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