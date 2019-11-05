Місія Orbital продовжується: Британія навчатиме українських військових іще три роки



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Навчально-тренувальна місія «Орбітал», Рівненський полігон (серпень, 2019)

З початку навчання британський персонал підготував понад 17 500 військовослужбовців Збройних сил України

Велика Британія до березня 2023 року продовжує програму підготовки українських військових. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес, передає пресслужба британського відомства.

Зазначимо, навчальна місія Orbital була запущена після анексії Криму Російською Федерацією. З початку навчання британський персонал підготував понад 17 500 військовослужбовців Збройних сил України.

«Мій недавній візит на Донбас прояснив не тільки втрати, які несуть підтримувані Росією сепаратисти, але і рішучість, яку продемонстрували українські збройні сили в захисті своєї територіальної цілісності. Саме тому ми продовжуємо нашу навчальну місію в Україну ще на три роки - щоб ми могли навчати ще тисячі українських військових», - заявив Уоллес.

Також повідомляється, що в минулому році Лондон розширив сферу дії Orbital, розгорнувши команди Королівського флоту і Королівських морських піхотинців для навчання українського флоту, який стикається з загрозами в Азовському морі.