Радбез ООН завершив засідання щодо указу Путіна про паспорти РФ



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Жодного рішення ухвалено не було

Позачергове засідання Ради Безпеки ООН, яке скликали за ініціативою України у зв'язку з указом президента Росії про видачу російських паспортів мешканцям окупованого Донбасу, завершилось, однак жодного рішення ухвалено не було.

Позачергове засідання розпочалося о 22:00 за київським часом на вимогу України.

Перед засіданням низка країн ЄС в Раді Безпеки — Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени — Швеція, Італія та Нідерланди засудили рішення Кремля про видачу паспортів на окупованому Донбасі та наголосили, що воно підриває суверенітет України.

Позиція України

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко наголосив, що указ Путіна грубо порушує Мінські домовленості та закликав країни-члени засудити таке рішення російського президента.

«Цей указ є ще одним епізодом у ланцюгу дій, за допомогою яких Росія намагається відірвати території Донбасу від України. Росія порушує свої зобов'язання в рамках Мінських угод 2014 і 2015 років», - наголосив він.

Єльченко додав, що указ Путіна — це «ще один епізод великої картини повзучої окупації Донбасу Росією». Він наголосив, що підписання указу є актом втручання РФ у внутрішні справи незалежної держави.

Позиція США

Виконувач обов'язки постійного представника США в ООН Джонатан Коен назвав указ Путіна про паспорти для мешканців окупованого Донбасу «провокацією».

«США також засуджують рішення Росії полегшити прийняття російського громадянства українцям, які проживають на Донбасі. Це провокація. Росія інтенсифікує атаки на суверенітет і територіальну цілісність України, оскільки Донбас — це Україна», — сказав він.

Дипломат також додав, що такі дії підривають принципи Мінських угод і анонсував продовження дії санкцій.

Позиція Франції та Німеччини

«Франція рішуче засуджує рішення Росії полегшити отримання російського громадянства українськими громадянами з Донецької та Луганської областей. Діючи таким чином, Росія підриває дух Мінських угод. Це провокаційне рішення, прийняте відразу ж після виборів нового президента в Україні», — зазначив представник Франції в ООН Франсуа Делатра. Він зазначив, таке рішення російської сторони не може сприяти врегулюванню конфлікту.

Приєднався до засудження дій Росії також і постійний представник ФРН в ООН Крістоф Хойсген.

«Путін підписав указ 24 квітня, в міжнародний день багатосторонньої дипломатії. Ми всі в ООН говорили про те, що необхідно дотримуватися міжнародного порядку, в основу якого покладені правила. І ви тим самим продемонстрували зневагу до міжнародного порядку», — сказав Хойсген.

Позиція Росії

Постпред Росії в ООН Василь Небензя, оголошуючи позицію РФ щодо указу Путіна сказав, що це Україна не виконує Мінські угоди, а не Росія.

Він додав, що РФ не змушує жителів Донбасу ставати громадянами Росії. «Вони самі цього прагнуть. Ми лише надаємо таку можливість», — сказав Небензя.

Також він зазначив, що видача паспортів РФ «не пов'язана ні з якими подіями та не є нікому сигналом».

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Джерело: Громадське