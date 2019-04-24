Британський депутат закликав колег не виступати на російських телеканалах



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Депутат Шотландської національної партії Стюарт Макдоналд закликав колег відмовитися від появи на телеканалах Sputnik чи RT

Депутат Шотландської національної партії Стюарт Макдоналд, виступаючи в середу під час дебатів щодо російської анексії Криму у парламенті Британії, закликав колег відмовитись від появи в ефірі російських пропагандистських телеканалів.

Відповідне відео дебатів було оприлюднене посольством України у Великій Британії.

Макдоналд зазначив, що саме у такий спосіб британські депутати можуть підтримати Україну.

«Частиною нашої підтримки мусить бути відмова з’являтися на російських телеканалах, таких як Sputnik чи RT. Є депутати, які виступали на нинішніх дебатах… які займаються саме цим. Вони є частиною проблеми. Є члени моєї партії, один досить видатний колишній член партії, який тепер має власне шоу на каналі RT. Ганьба за те, що вони там з’являються», - сказав Макдоналд.

«Ганьба, що депутати цієї палати не лише з’являються там, а й беруть гроші за це! Цьому треба покласти край, в іншому разі усі їхні поетичні виступи не мають жодного сенсу», - додав британський парламентар.

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Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

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Джерело: Європейська правда