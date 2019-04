Британський депутат закликав колег не виступати на російських телеканалах

Депутат Шотландської національної партії Стюарт Макдоналд закликав колег відмовитися від появи на телеканалах Sputnik чи RT

Депутат Шотландської національної партії Стюарт Макдоналд, виступаючи в середу під час дебатів щодо російської анексії Криму у парламенті Британії, закликав колег відмовитись від появи в ефірі російських пропагандистських телеканалів.

Відповідне відео дебатів було оприлюднене посольством України у Великій Британії.

Макдоналд зазначив, що саме у такий спосіб британські депутати можуть підтримати Україну.

«Частиною нашої підтримки мусить бути відмова з’являтися на російських телеканалах, таких як Sputnik чи RT. Є депутати, які виступали на нинішніх дебатах… які займаються саме цим. Вони є частиною проблеми. Є члени моєї партії, один досить видатний колишній член партії, який тепер має власне шоу на каналі RT. Ганьба за те, що вони там з’являються», - сказав Макдоналд.

«Ганьба, що депутати цієї палати не лише з’являються там, а й беруть гроші за це! Цьому треба покласти край, в іншому разі усі їхні поетичні виступи не мають жодного сенсу», - додав британський парламентар.

In the @HouseofCommons @StewartMcDonald argues for correct naming of Russian-led terrorist in #Donbas & shames Members of Parliament who appear on #Russian propaganda channels @RT_com and @SputnikNewsUK #CrimeaIsUkraine #UnitedForUkraine #StopRussianAggression #Donbass pic.twitter.com/RRGW7fVEQB