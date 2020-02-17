Британія введе нові правила для заробітчан з ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всім трудовим мігрантам потрібно буде знайти місце роботи в Британії до переїзду

Велика Британія після Brexit посилить правила прийому для трудових мігрантів з Європейського союзу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Угода про нової імміграційної системі прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його команда підписали під час першого засдания нового кабінету.

Вони хочуть ввести імміграційну систему на основі австралійської, яка заборонятиме будь-мігрантовы з ЄС, який отримує заробітну плату менше встановленого рівня, приїжджати в країну.

За новими правилами для отримання британської візи трудові мігранти з країн ЄС повинні мати зарплату не менше 23 тис. фунтів стерлінгів (близько 27,7 тис. євро) на рік.

Відзначається, що в більшості випадків кваліфікованим трудовим мігрантам доведеться шукати місце роботи з оплатою не менше 25 600 фунтів стерлінгів (близько 31 тис. євро). Цей поріг нижчий, ніж той, який зараз застосовується до мігрантів з-за меж ЄС.

Також буде введена бальна система оцінювання професійних навиків та рівня володіння англійською мовою, наявність вищої освіти.

У міністерстві внутрішніх справ Великоъ Британії оцінюють, що нова система зменшить кількість низькокваліфікованих працівників, які прибувають з країн ЄС на 90 000 чоловік щороку.

Всім трудовим мігрантам потрібно буде знайти місце роботи в Британії до переїзду, більше шансів на це в районах, де не вистачає кадрів. Ті, хто має вищий рівень освіти або ті, хто здобув освіту у Британії, також будуть мати більше шансів.

Уряд планує розробити нові правила до кінця 2020 року.