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    Британія введе нові правила для заробітчан з ЄС

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    Британія введе нові правила для заробітчан з ЄС

    Всім трудовим мігрантам потрібно буде знайти місце роботи в Британії до переїзду

    Велика Британія після Brexit посилить правила прийому для трудових мігрантів з Європейського союзу.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Угода про нової імміграційної системі прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його команда підписали під час першого засдания нового кабінету.

    Вони хочуть ввести імміграційну систему на основі австралійської, яка заборонятиме будь-мігрантовы з ЄС, який отримує заробітну плату менше встановленого рівня, приїжджати в країну.

    За новими правилами для отримання британської візи трудові мігранти з країн ЄС повинні мати зарплату не менше 23 тис. фунтів стерлінгів (близько 27,7 тис. євро) на рік.

    Відзначається, що в більшості випадків кваліфікованим трудовим мігрантам доведеться шукати місце роботи з оплатою не менше 25 600 фунтів стерлінгів (близько 31 тис. євро). Цей поріг нижчий, ніж той, який зараз застосовується до мігрантів з-за меж ЄС.

    Також буде введена бальна система оцінювання професійних навиків та рівня володіння англійською мовою, наявність вищої освіти.

    У міністерстві внутрішніх справ Великоъ Британії оцінюють, що нова система зменшить кількість низькокваліфікованих працівників, які прибувають з країн ЄС на 90 000 чоловік щороку.

    Всім трудовим мігрантам потрібно буде знайти місце роботи в Британії до переїзду, більше шансів на це в районах, де не вистачає кадрів. Ті, хто має вищий рівень освіти або ті, хто здобув освіту у Британії, також будуть мати більше шансів.

    Уряд планує розробити нові правила до кінця 2020 року.

    ЄС візи мігранти Brexit Велика Британія трудові мігранти Борис Джонсон
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