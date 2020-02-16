У Британії понівечили графіті Бенксі через два дні після його створення



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Малюнок був приурочений до Дня всіх закоханих

У місті Бристоль (Великобританія) вандали зіпсували графіті відомого вуличного художника Бенксі, яке той створив на честь Дня святого Валентина.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Творіння художника було зіпсовано через два дні після створення.

Графіті намальовано на стіні звичайного будинку в Брістолі. На малюнку зображена чорно-біла дівчинка, яка стріляє вгору з рогатки в червону пляму, що розтікається квітами по стіні. Малюнок був приурочений до Дня всіх закоханих, який відзначався 14 лютого.

Тепер на зображенні дівчинки хтось залишив напис яскраво-рожевого кольору. На знакові Marsh Lane біля графіті лежали квіти, які були частиною художнього витвору. Їх вкрали.

Bristol’s new #Banksy has been vandalised.



The protective sheet put over it had already been broken.#BS5 #BartonHill pic.twitter.com/2zrqrT5zjH — BBC Radio Bristol (@bbcrb) February 15, 2020

Сім’я, яка володіє будинком, заявила, що поставить тимчасову огорожу, щоб захистити графіті від вандалів.

Фото: Matt Hutson/PA

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Фото: Pa Media

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 13 Фев 2020 в 4:02 PST

Бенксі (англ. Banksy) – псевдонім британського стріт-арт художника, чия особистість не була встановлена. Навколо його біографії велося багато суперечок. На початку березня 2016 року низка ЗМІ опублікували новину, що вчені з коледжу Королеви Марії Лондонського університету з’ясували справжнє ім’я Бенксі – Робін Каннінгем. Завдяки таланту художника і гострій соціальній тематиці своїх малюнків, Бенксі швидко здобув популярність спочатку в Англії, а потім і в усьому світі.