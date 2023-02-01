Яка зброя потрібна Україні. Джонсон звернувся до Заходу

Джонсон вважає, що потрібно «заощадити час, заощадити гроші, зберегти життя і дати українцям те, що їм потрібно, якомога швидше».

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебуває у Вашингтоні для переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України, закликав партнерів надати українським військам все необхідне озброєння, яке вони потребують. Про це він заявив Fox News.

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Відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, Джонсон підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї.

«Все, що я скажу, це те, що кожного разу, коли ми говоримо, що буде помилкою надавати такий-то один предмет зброї, ми в кінцевому підсумку робимо це, і це закінчується тим, що це правильна річ для України», – сказав Джонсон.

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Джонсон вважає, що потрібно «заощадити час, заощадити гроші, зберегти життя і дати українцям те, що їм потрібно, якомога швидше». «Я пам'ятаю, як мені казали, що це була погана ідея дати їм протитанкові ракети. Насправді вони були незамінні, і Сполучені Штати – за часів Дональда Трампа - надали їм також і Javelin. Вони були незамінні в боях для відбиття російських танків. Люди казали, що не треба давати Himars. Я пам'ятаю, як сперечалися про реактивні системи залпового вогню, РСЗВ. Насправді вони виявилися безцінними для українців. Те ж саме ми говорили про танки», – сказав колишній глава британського уряду.

Він відкинув ідею про те, що президент Росії Володимир Путін може бути готовий перетворити війну на ядерний конфлікт. «Він (Путін – ред.), напевно, навіть не зупинить українців, якщо зробить це – ми зануримо його економіку в такий кріогенний параліч, що Росія не зможе вийти з нього десятиліттями - тому він не збирається цього робити», – сказав Джонсон.

Раніше Джонсон назвав умову, за якої можна було б уникнути вторгнення РФ в Україну.