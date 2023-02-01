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Яка зброя потрібна Україні. Джонсон звернувся до Заходу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Яка зброя потрібна Україні. Джонсон звернувся до Заходу
Джонсон підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї
фото з відкритих джерел

Джонсон вважає, що потрібно «заощадити час, заощадити гроші, зберегти життя і дати українцям те, що їм потрібно, якомога швидше».

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебуває у Вашингтоні для переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України, закликав партнерів надати українським військам все необхідне озброєння, яке вони потребують. Про це він заявив Fox News.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, Джонсон підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї.

«Все, що я скажу, це те, що кожного разу, коли ми говоримо, що буде помилкою надавати такий-то один предмет зброї, ми в кінцевому підсумку робимо це, і це закінчується тим, що це правильна річ для України», – сказав Джонсон.

Джонсон вважає, що потрібно «заощадити час, заощадити гроші, зберегти життя і дати українцям те, що їм потрібно, якомога швидше». «Я пам'ятаю, як мені казали, що це була погана ідея дати їм протитанкові ракети. Насправді вони були незамінні, і Сполучені Штати – за часів Дональда Трампа - надали їм також і Javelin. Вони були незамінні в боях для відбиття російських танків. Люди казали, що не треба давати Himars. Я пам'ятаю, як сперечалися про реактивні системи залпового вогню, РСЗВ. Насправді вони виявилися безцінними для українців. Те ж саме ми говорили про танки», – сказав колишній глава британського уряду.

Він відкинув ідею про те, що президент Росії Володимир Путін може бути готовий перетворити війну на ядерний конфлікт. «Він (Путін – ред.), напевно, навіть не зупинить українців, якщо зробить це – ми зануримо його економіку в такий кріогенний параліч, що Росія не зможе вийти з нього десятиліттями - тому він не збирається цього робити», – сказав Джонсон.

Раніше Джонсон назвав умову, за якої можна було б уникнути вторгнення РФ в Україну.

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Теги: росія міністр путін гроші президент озброєння Борис Джонсон танки конфлікт

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