«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 9 березня
Проїзд в евакуаційних потягах безкоштовний
«Укрзалізниця» опублікувала графік руху евакуаційних потягів на середу, 9 березня.
Основні евакуаційні рейси
Отже, на 9 березня заплановані такі евакуаційні рейси:
Київ:
- 01:00 - «Інтерсіті+» Дарниця - Харків
- 06:23 - №142 Львів - Лиман
- 06:23 - №114 Львів - Лиман
- 07:00 - №722 Дарниця - Харків
- 07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
- 08:00 - №705 Дарниця - Львів
- 12:06 - №45 Ужгород - Лиман
- 13:34 - №114/142 Лиман - Львів
- 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
- 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
- 15:02 - №55 Київ - Рахів
- 17:00 - №743 Київ - Львів
- 17:12 - №13 Київ - Солотвино
- 17:42 - №792 Київ - Кременчук
- 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
- 18:30 - №81 Київ - Ужгород
- 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
- 19:48 - №95 Київ - Рахів
- 20:05 - №29 Київ - Ужгород
- 20:12 - №49 Київ - Трускавець
- 20:21 - №59 Київ - Чоп
- 20:21 - №57 Київ - Ворохта
- 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
- 21:15 - №105 Київ - Одеса
- 21:22 - №97 Київ - Ковель
- 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
- 22:10 - №17 Харків - Ужгород
- 22:22 - №7 Київ - Чернівці
- 22:37 - №91 Київ - Львів
- 22:47 - №46 Лиман - Ужгород
- 23:46 - №771 Київ - Хмельницький
Харків:
- 04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
- 07:15 - ІС+ Харків - Львів
- 08:00 - ІС+ Харків - Львів
- 12:36 - №46 Лиман - Ужгород
- 14:00 - ІС+ Харків - Львів
- 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
- 15:09 - №15 Харків – Рахов
- 17:00 - №723 Харків - Львів
- 19:27 - №795 Харків - Дніпро
- 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
- 21:43 - №7 Харків - Одеса
- 22:40 - №45 Ужгород - Лиман
- 15.02 Харків-Ужгород
Дніпро:
- 06:23 - №796 Дніпро - Харків
- 14:00 - №732 Дніпро – Львів
- 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
- 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
Запоріжжя:
11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
Вінниця:
- 00:28 - №105 Київ - Одеса
- 00:58 - №078 Одеса - Ковель
- 01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
- 02:35 - №771 Київ - Хмельницький
- 03:42 - №060 Чоп - Київ
- 03:42 - №058 Ворохта - Київ
- 03:54 - №106 Одеса - Київ
- 04:31 - №081 Ужгород - Київ
- 04:42 - №050 Трускавець – Київ
- 06:03 - №056 Рахів – Київ
- 06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
- 16:41 - №772 Хмельницький - Київ
- 17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 18:07 - №055 Київ – Рахів
- 20:50 - №716 Львів – Київ
- 21:45 - №081 Київ – Ужгород
- 22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 - №049 Київ – Трускавець
- 23:26 - №057 Київ – Ворохта
- 23:26 - №059 Київ – Чоп
Додаткові евакуаційні рейси
Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку. А вже зараз анонсуються:
- Харків:
- 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
- 10:40 - №239/240 Харків - Львів;
Дніпро:
- 8:00 - №907/908 Дніпро - Хелм;
- 10:30 - №911/912 Дніпро - Хелм;
- 11:00 - №203/204 Дніпро - Чоп;
- 15:00 - №213/212 Дніпро - Трускавець
Запоріжжя:
- 11:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;
- 12:20 - №223/224 Запоріжжя - Львів;
- 16:05 - №227/228 Запоріжжя - Ковель
Кривий Ріг:
- 10:30 - №916/915 Кривий Ріг - Хелм.
Також додаткові евакуаційні поїзди відправляться завтра з Лиману - о 13:00 до Львова, та з Одеси - поїзд №238/237 о 22:32 до Ужгорода.
Цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня
- № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- № 956 Львів – Хрубешув о 07:10;
- №35/36 Львів - Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
Раніше «Укрзалізниця» викрила двох провідників, які брали гроші з біженців за місця в евакуаційних поїздах. Недобросовісних провідників вже звільнили. Зараз матеріали передаються в правоохоронні органи.
Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.