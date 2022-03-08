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    «Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 9 березня

    Серед евакуйованих більшість - жінки та діти - «Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 9 березня
    Серед евакуйованих більшість - жінки та діти

    Проїзд в евакуаційних потягах безкоштовний

    «Укрзалізниця» опублікувала графік руху евакуаційних потягів на середу, 9 березня.

    Основні евакуаційні рейси

    Отже, на 9 березня заплановані такі евакуаційні рейси:

    Київ:

    • 01:00 - «Інтерсіті+» Дарниця - Харків
    • 06:23 - №142 Львів - Лиман
    • 06:23 - №114 Львів - Лиман
    • 07:00 - №722 Дарниця - Харків
    • 07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
    • 08:00 - №705 Дарниця - Львів
    • 12:06 - №45 Ужгород - Лиман
    • 13:34 - №114/142 Лиман - Львів
    • 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
    • 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
    • 15:02 - №55 Київ - Рахів
    • 17:00 - №743 Київ - Львів
    • 17:12 - №13 Київ - Солотвино
    • 17:42 - №792 Київ - Кременчук
    • 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
    • 18:30 - №81 Київ - Ужгород
    • 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
    • 19:48 - №95 Київ - Рахів
    • 20:05 - №29 Київ - Ужгород
    • 20:12 - №49 Київ - Трускавець
    • 20:21 - №59 Київ - Чоп
    • 20:21 - №57 Київ - Ворохта
    • 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
    • 21:15 - №105 Київ - Одеса
    • 21:22 - №97 Київ - Ковель
    • 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
    • 22:10 - №17 Харків - Ужгород
    • 22:22 - №7 Київ - Чернівці
    • 22:37 - №91 Київ - Львів
    • 22:47 - №46 Лиман - Ужгород
    • 23:46 - №771 Київ - Хмельницький

    Харків:

    • 04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
    • 07:15 - ІС+ Харків - Львів
    • 08:00 - ІС+ Харків - Львів
    • 12:36 - №46 Лиман - Ужгород
    • 14:00 - ІС+ Харків - Львів
    • 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
    • 15:09 - №15 Харків – Рахов
    • 17:00 - №723 Харків - Львів
    • 19:27 - №795 Харків - Дніпро
    • 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
    • 21:43 - №7 Харків - Одеса
    • 22:40 - №45 Ужгород - Лиман
    • 15.02 Харків-Ужгород

    Дніпро:

    • 06:23 - №796 Дніпро - Харків
    • 14:00 - №732 Дніпро – Львів
    • 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
    • 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

    Запоріжжя:

    11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя

    12:20 - №120 Запоріжжя - Львів

    14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів

    Вінниця:

    • 00:28 - №105 Київ - Одеса
    • 00:58 - №078 Одеса - Ковель
    • 01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
    • 02:35 - №771 Київ - Хмельницький
    • 03:42 - №060 Чоп - Київ
    • 03:42 - №058 Ворохта - Київ
    • 03:54 - №106 Одеса - Київ
    • 04:31 - №081 Ужгород - Київ
    • 04:42 - №050 Трускавець – Київ
    • 06:03 - №056 Рахів – Київ
    • 06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
    • 16:41 - №772 Хмельницький - Київ
    • 17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
    • 18:07 - №055 Київ – Рахів
    • 20:50 - №716 Львів – Київ
    • 21:45 - №081 Київ – Ужгород
    • 22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
    • 23:17 - №049 Київ – Трускавець
    • 23:26 - №057 Київ – Ворохта
    • 23:26 - №059 Київ – Чоп

    Додаткові евакуаційні рейси

    Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку. А вже зараз анонсуються:

    • Харків:
    • 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
    • 10:40 - №239/240 Харків - Львів;

    Дніпро:

    • 8:00 - №907/908 Дніпро - Хелм;
    • 10:30 - №911/912 Дніпро - Хелм;
    • 11:00 - №203/204 Дніпро - Чоп;
    • 15:00 - №213/212 Дніпро - Трускавець

    Запоріжжя:

    • 11:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;
    • 12:20 - №223/224 Запоріжжя - Львів;
    • 16:05 - №227/228 Запоріжжя - Ковель

    Кривий Ріг:

    • 10:30 - №916/915 Кривий Ріг - Хелм.

    Також додаткові евакуаційні поїзди відправляться завтра з Лиману - о 13:00 до Львова, та з Одеси - поїзд №238/237 о 22:32 до Ужгорода.

    Цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня

    • № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
    • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
    • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
    • № 956 Львів – Хрубешув о 07:10;
    • №35/36 Львів - Пшемисль о 07:10;
    • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
    • № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
    • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
    • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
    • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
    • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
    • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
    • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.

    Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

    Раніше «Укрзалізниця» викрила двох провідників, які брали гроші з біженців за місця в евакуаційних поїздах. Недобросовісних провідників вже звільнили. Зараз матеріали передаються в правоохоронні органи.

    Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: Росія війна Укрзалізниця потяг Україна евакуація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 9 березня