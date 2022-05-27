Британський депутат закликає світ тиснути на РФ для деблокади портів України

Участь Туреччини у цьому процесі буде життєво важливою

Міжнародна спільнота повинна натиснути на Росію для розблокування портів України, надати допомогу в розмінуванні акваторії Чорного моря та забезпечити безпеку для комерційних судноплавних маршрутів. Участь Туреччини у цьому питанні є ключовою.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Великобританії, екс-генеральний соліситор Англії та Уельсу Джонатан Джаногли.

«Я, безперечно, підтримую вимогу на адресу Росії розблокувати морські порти України. Деякі члени міжнародної спільноти справедливо надають Україні морські ракетні комплекси, які відтіснили російський флот від берегів України, і тим не менш можуть забезпечити підвищений наступальний потенціал», – заявив британський парламентарій.

«Міжнародне співтовариство повинне натиснути на Росію, щоб вона розблокувала українські порти і щоб забезпечити безпечне постачання продовольства, зокрема, в країни, що розвиваються. Для цього необхідно надати міжнародну допомогу в боротьбі з російськими та українськими мінами у Чорному морі. І забезпечити безпечний прохід для комерційних судноплавних маршрутів. Участь Туреччини у цьому процесі буде життєво важливою», – підсумував Джонатан Джаногли.

Раніше із заявами про необхідність вжиття заходів міжнародним співтовариством для деблокади українських портів виступила низка світових політиків у США та Європі, а також депутати Європарламенту.

Держсекретар Ентоні Блінкен звинуватив Росію у використанні продовольства як зброю у війні з Україною. За його словами, РФ тримає в заручниках постачання не лише в Україну, а й до багатьох країн світу. Блінкен закликав країну-агресора припинити блокаду українських портів, що унеможливило звичайні маршрути експорту.

Депутат Великих національних зборів Туреччини від Демократичної народної партії Рідван Туран заявив, що блокада українських портів є неприпустимою і має бути знята. Така блокада з боку РФ вже призвела до зростання цін та ускладнення забезпечення продовольством у Туреччині, і призведе до серйозної продовольчої кризи у різних країнах світу.