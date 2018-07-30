Британський парламент закликав уряд об’єднатися для протидії втручанню Росії



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Депутати просять уряд оприлюднити заяву про те, скільки розслідувань зараз проводяться щодо втручання Росії у політику Британії

Парламент Великої Британії закликав консолідувати роботу урядових відомств для протистояння загрозі з боку Росії.

Про це йдеться в доповіді Комітету з цифрових технологій, культури, спорту і ЗМІ під назвою «Дезінформація і фейкові новини».

У тексті документу окремий розділ присвячений РФ, і в ньому наголошується, що шість парламентських комітетів «об'єднали свої зусилля в боротьбі з російським впливом» на політичне життя країни.

«Ми рекомендуємо уряду Великої Британії звернутися до інших урядів та слідувати рекомендаціям, узгодженим представниками США та ЄС, включаючи представників цього Комітету, на недавній міжпарламентській нараді в Атлантичній раді. Уряд повинен обмінюватися інформацією про ризики, вразливості та найкращі практики протидії втручанню Росії. Тільки через обмін інформацією, ресурсами та найкращою практикою цей уряд зможе боротися з втручанням Росії в наші вибори», - йдеться у доповіді.

У доповіді також міститься заклик до повного розслідування контактів між мільйонером Арроном Бенксом, який спонсорував кампанію за вихід з ЄС, та російськими чиновниками та його діловими відносинами з російськими компаніями.

«Ми розуміємо, що Національне агентство з питань злочинності вивчає ці питання. Ми вважаємо, що їм слід надавати повний доступ до будь-якої відповідної інформації, яка допоможе їм провести розслідування, - зазначили в комітеті.

Депутати пропонують обмеження під час майбутніх виборів для окремих донорів та для головних донорів, щоб «вони продемонстрували джерело своїх пожертвувань».

Також зазначається потреба в подальшому розслідуванні проти Facebook та російському втручанні на цій платформі.

Депутати просять уряд оприлюднити заяву про те, скільки розслідувань зараз проводяться щодо втручання Росії у політику Британії.