Британку, яка отруїлася «Новачком», похоронять за посилених заходів безпеки



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У загиблої залишилося троє дітей

Організатори похорону зв'язалися з МОЗ та отримали рекомендації про заходи безпеки

Похорон британки Дон Стерджес, яка померла після отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у Еймсбері, пройдуть за посилених заходів безпеки.

Про це повідомляє The Daily Mail.

«Організатори похорону зв'язалися з МОЗ та отримали рекомендації про заходи безпеки. Один з цих заходів полягає в тому, що труна вже буде на місці, перш ніж всі гості прибудуть», - йдеться в повідомленні.

Невідомо, чи буде партнер жінки, який також постраждав від «Новачка», на похороні.

У загиблої залишилося троє дітей.

Напередодні британські ЗМІ оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».

Раніше правоохоронці Великої Британії ідентифікувала вірогідних учасників нападу на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, який було скоєно із застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новачок». Поліцейські вважають, що в березні група російських кілерів була направлена до Великобританії, щоб вбити колишнього кремлівського подвійного агента.

The Daily Mail повідомила, що отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері організувала група з шести осіб, на чолі якої могла бути жінка з військової розвідки РФ.

Американське видання The New York Times повідомило, що до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні співробітники ГРУ Росії.

Нагадаємо, 9 липня у Солсбері поліція оточила автобусну зупинку, що знаходиться неподалік від місця отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», після того як на ній знепритомнів чоловік.

Перед цим поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння біля Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня.

Також відомо, що 44-річна Дон Стерджесс, яка отруїлася «Новачком» в місті Еймсбері в Британії, померла.

Глава Міноборони Британії звинуватив Росію у новому отруєнні «Новачком».