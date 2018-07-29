У британських приватних школах різко скоротилося число учнів з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За три роки кількість учнів з РФ в приватних школах Великобританії знизилося більш ніж на третину

В останні три роки різко зменшилася кількість російських учнів у приватних школах Великобританії, повідомляє видання The Telegraph в неділю, 29 липня, з посиланням на дані організації Рада приватних шкіл (Independent Schools Council, ISC), що об'єднує 1300 британських освітніх установ.

Так, в квітні 2015 року в приватних школах Великобританії вчилися майже 2800 росіян, а до квітня 2018 року їхня кількість скоротилася більш ніж на третину - до 1700. У ISC не змогли назвати причину такого різкого падіння. Главред довідника по британським школам The Good School Guide Ральф Лукас також заявив в бесіді з The Telegraph, що судити про це складно.

Це може бути як тимчасовим явищем, так і свідченням зміни смаків російської еліти – «час покаже», сказав Лукас. За його словами, діти з Росії, як правило, швидко адаптуються до умов життя у Великій Британії і добре вчаться.

У свою чергу, голова парламентської групи по відносинам з РФ Кріс Брайант, коментуючи ситуацію, зазначив, що «санкції починають кусатися».

The Telegraph пов'язує зниження числа російських учнів у британських школах з погіршенням відносин між Москвою і Лондоном і нагадує, зокрема, про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері і наступну після цього висилку російських дипломатів та їх сімей. Серед російських олігархів, чиї діти були віддані на навчання в британські приватні школи, - Борис Березовський, який загинув у 2003 році, Роман Абрамович і Ігор Шувалов, відзначає видання.

Джерело: Deutsche Welle