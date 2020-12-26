Британський штам вірусу виявили у Франції та Іспанії

Припинення авіасполучення з Британією не захистило європейські країни

Зараження новим штамом коронавірусу, раніше виявленим у Великій Британії, зафіксовано в Іспанії та Франції. Як повідомляє Le Figaro, перші чотири підтверджені випадки зараження британським варіантом Covid-19 були виявлені в Мадриді.

Всі випадки захворювання стосуються людей, які нещодавно прибули з Британії.

Також про перший підтверджений випадок зараження новим штамом коронавірусу повідомили в суботу і у Франції.

Йдеться про людину, яка нещодавно прибула з Великобританії і чия хвороба протікає безсимптомно.

У четвер перший випадок зараження англійським штамом коронавірусу зареєстрували в Німеччині.

Як повідомлялося раніше, через виявлення нового штаму вірусу, ряд європейських країн, в тому числі Франція та Німеччина скасували повітряне сполучення з Великобританією.

У Всесвітній організації з охорони здоровʼя вважають, що новий штам є більш заразним і поширюється швидше, ніж попередній. Проте поки що немає свідчень того, що він є більш смертельним. Також поки що немає свідчень, що новий штам реагуватиме якось по-іншому на вже вироблені вакцини проти коронавірусу.