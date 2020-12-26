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    Британський штам вірусу виявили у Франції та Іспанії

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">&laquo;Англійський&raquo; вірус в Іспанії виявлено вперше</p> - Британський штам вірусу виявили у Франції та Іспанії

    «Англійський» вірус в Іспанії виявлено вперше

    Фото з відкритих джерел

    Припинення авіасполучення з Британією не захистило європейські країни

    Зараження новим штамом коронавірусу, раніше виявленим у Великій Британії, зафіксовано в Іспанії та Франції. Як повідомляє Le Figaro, перші чотири підтверджені випадки зараження британським варіантом Covid-19 були виявлені в Мадриді.

    Всі випадки захворювання стосуються людей, які нещодавно прибули з Британії.

    Також про перший підтверджений випадок зараження новим штамом коронавірусу повідомили в суботу і у Франції.

    Йдеться про людину, яка нещодавно прибула з Великобританії і чия хвороба протікає безсимптомно.

    У четвер перший випадок зараження англійським штамом коронавірусу зареєстрували в Німеччині.

    Як повідомлялося раніше, через виявлення нового штаму вірусу, ряд європейських країн, в тому числі Франція та Німеччина скасували повітряне сполучення з Великобританією.

    У Всесвітній організації з охорони здоровʼя вважають, що новий штам є більш заразним і поширюється швидше, ніж попередній. Проте поки що немає свідчень того, що він є більш смертельним. Також поки що немає свідчень, що новий штам реагуватиме якось по-іншому на вже вироблені вакцини проти коронавірусу.

    Теги: Німеччина Франція Велика Британія коронавірус
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