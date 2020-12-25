Коронавірус у Києві: за добу одужало більше людей, ніж захворіло

Минулої доби у Києві від коронавірусу померли 14 людей

За минулу добу, 24 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1038 людей. Це на 339 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 23 грудня було 1377 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 106078 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 36969 осіб (за добу 1208), померли 1816 осіб (за добу 14).

У Київській області зафіксовано 56374 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 877 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 666 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 30475 осіб (за добу 1639), померли 928 людей (за добу 11).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1012167 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 24 грудня зафіксовано 11035 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 24 грудня у Києві було підтверджено 105040 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1377 осіб.

У Київській області було 55497 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 666 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.