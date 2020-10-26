Британський спецназ штурмував нафтовий танкер, який захопили пасажири



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Вся операція тривала дев'ять хвилин, всі 22 члени екіпажу, замкнені в одному з приміщень корабля, в безпеці

Сім безквиткових пасажирів – імовірно нігерійці, які шукають притулку у Британії – були затримані і передані поліції Гемпшира

Підрозділ військово-морського спецназу Великої Британії штурмував нафтовий танкер в протоці Ла-Манш, який захопили сім пасажирів. Про це повідомляє ВВС.

Видання інформує, що сім безквиткових пасажирів – імовірно нігерійці, які шукають притулку у Британії – були затримані і передані поліції Гемпшира.

За неофіційними даними, вся операція тривала дев'ять хвилин, всі 22 члени екіпажу, замкнені в одному з приміщень корабля, в безпеці.

«Операція пройшла в неділю ввечері, 25 жовтня, на борту зареєстрованого в Ліберії корабля Nave Andromeda, що належить грецькій компанії. Міністр оборони Бен Уоллес і міністр внутрішніх справ Пріті Патель дозволили збройним силам піднятися на борт корабля «для захисту життя і забезпечення безпеки корабля, який, імовірно, був захоплений», – заявило Міністерство оборони.

«Збройні сили встановили контроль над кораблем, і сім осіб були затримані», – повідомили в міністерстві.

Відомо, що танкер покинув Лагос в Нігерії 5 жовтня і прямував на нафтопереробний завод близько Саутгемптона.

Коли він наблизився до місця призначення на схід від острова Уайт в неділю вранці, було повідомлено, що сім безквиткових пасажирів на борту вдалися до насильства.

Юристи власників судна - грецької судноплавної компанії Navios - заявили, що екіпаж вже деякий час знав про безквиткових пасажирів на борту.

Побоювання за життя екіпажу виникли в 10:04 за Гринвічем, коли судно знаходилося в шести милях від берега, повідомила поліція. Навколо судна була створена закрита зона у три милі.

У грудні 2018 року четверо безквиткових пасажирів з Нігерії та Ліберії були затримані після нападу на контейнеровоз в гирлі Темзи.