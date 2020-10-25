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    Кримінал

    Перевертні у поліцейській формі підстрелили кандидата у депутати на Сумщині

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    Переодягнені у поліцейську форму двоє чоловіків увірвалися у житло кандидата у депутати на Сумщині - Перевертні у поліцейській формі підстрелили кандидата у депутати на Сумщині
    Переодягнені у поліцейську форму двоє чоловіків увірвалися у житло кандидата у депутати на Сумщині
    Фото відділу комунікації поліції Сумської області

    Зловмисник перебуває під вартою, слідчі готують матеріали про оголошення йому підозри

    Переодягнені у поліцейську форму двоє чоловіків увірвалися у житло кандидата у депутати на Сумщині, підстрелили його і завдали тілесних ушкоджень його дружині. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

    «Учора, близько 20:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих увірвалися у житло 48-річного жителя Кролевця і спричинили йому вогнепальне поранення та тілесні ушкодження його дружині», – йдеться у повідомленні.

    Як встановили правоохоронці, двоє невідомих, переодягнені у поліцейські однострої, постукали у двері кандидата у депутати Кролевецької міськради, мотивуючи свій візит начебто виконанням службових обов’язків.

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    Перевертні у поліцейській формі підстрелили кандидата у депутати на Сумщині
    Перевертні у поліцейській формі підстрелили кандидата у депутати на Сумщині
    Фото відділу комунікації поліції Сумської області

    Щойно чоловік відчинив двері, «візитери» увірвалися до житла. Погрожуючи господарю та його дружині предметами, схожими на ніж і пістолет, вимагали гроші та цінності, вказали у поліції.

    Подружжя, як зазначається, вчинило опір і підняло шум, який почули сусіди. Саме вони й сповістили правоохоронцям про напад. Оперативно прибувши на виклик, поліцейські затримали одного із нападників. Його спільник вирвався і втік.

    Наразі обидва потерпілі перебувають у лікарні.

    У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України «Розбійний напад», у межах якого ведуть пошуки втікача та встановлюють всі обставини події.

    Затриманий зловмисник наразі перебуває під вартою, слідчі готують матеріали про оголошення йому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

    кримінал гроші Сумщина напад житло
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