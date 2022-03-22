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    Події в Україні

    Окупанти тричі попали ракетами по об'єкту на Рівненщині

    Російські окупанти завдали ракетних ударів по військових об'єктах Рівненщини - Окупанти тричі попали ракетами по об'єкту на Рівненщині
    Російські окупанти завдали ракетних ударів по військових об'єктах Рівненщини

    На Рівненщині три ракети потрапили у військову інфраструктуру

    Ввечері 22 березня Росія завдала три ракетні удари по військовій інфраструктурі на Рівненщині. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

    На Рівненщині цієї доби 5 разів лунала повітряна тривога.

    Коваль розповів, що за добу було збито ворожий безпілотник та одну ракету.

    «За день наші збройні сили збили один безпілотник та одну ракету. Під час однієї з тривог ввечері ворог тричі завдав удару по об'єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія, збитки встановлюються. Зберігаємо спокій», – повідомив він.

    Нагадаємо, зранку 21 березня окупанти завдали ракетні удари по території Рівненської області. Згодом стало відомо, що унаслідок ракетних ударів є поранені.

    Нагадаємо, мешканці міста Рівне 17 березня провели в останню путь людей, що загинули через авіаудар на телевежі в Антополі. Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу телевежі склала 21 людину.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Рівне безпілотник окупація #stoprussia
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    Окупанти тричі попали ракетами по об'єкту на Рівненщині