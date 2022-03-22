Єрмак сказав, яких домовленостей Україна очікує від переговорів з Путіним

Єрмак: у результаті перемовин із Росією Україна очікує на припинення агресії та виведення російських військ з української території

Українська делегація працює в режимі 24/7, щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася

Україна в межах переговорного процесу з рф очікує досягнення домовленостей щодо припинення вогню, відведення російських військ і початок консультацій про повернення контролю над своєю територією у міжнародно визнаних кордонах. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House (Велика Британія).

«Я сподіваюся, що ці домовленості передусім передбачатимуть припинення вогню, бомбардувань, вихід російських військ до території 23 лютого 2022 року, а також що розпочнуться консультації та розмови з інших питань щодо повернення наших територій, щодо повернення повного контролю української влади до територій міжнародно визнаних кордонів», – сказав Єрмак.

Крім того, за його словами, такі домовленості мають передбачати побудову нової системи безпеки для України.

«Ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Закінчилася домовленостями виключно в інтересах нашої країни. Тим, що ми отримали, а не втратили. Тим, що ми насамперед отримали нову систему безпеки. Немає більше часу чекати, думати. Немає більше часу зволікати із цим рішенням», - зазначив керівник ОП.

Водночас він заявив, що не може бути жодних компромісів стосовно незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

«Ми готові говорити про будь-які питання, ми готові зустрічатися, і ці питання треба вирішувати. Не треба закривати на них очі. І питання Донбасу, і питання Криму, і передусім питання припинення війни та виходу російських військ з української території. Все це має бути предметом розмови. Насамперед розмови між Президентом України і президентом росії», – переконаний керівник ОП.

За його словами, українська делегація працює в режимі 24/7, щоб ця зустріч відбулася.

«Триває потужна робота, у якій беруть участь, зокрема, наші партнери. Тому, безумовно, переговори й домовленості є найкоротшим шляхом до припинення війни», – додав Єрмак.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про необхідність зустрічі Зеленського з Путіним, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.

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