«Будемо підтримувати шлях реформ»: Байден та очільники ЄС обговорили Україну

Глава Білого дому провів переговори на полях саміту ЄС-США у Брюсселі

На саміті ЄС-США у Брюсселі 15 червня обговорили Україну та ситуацію в Білорусі.

Як йдеться у спільній заяві за результатами саміту в Брюсселі, зокрема, президент США Джо Байден та очільники Євросоюзу Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляйєн підтвердили підтримку територіальної цілісності України.

«Ми повні рішучості продовжити підтримувати суверенітет, незалежність те територіальну цілісність східних партнерів ЄС та будемо підтримувати шлях реформ в Україні, Грузії та Молдові. Ми рішуче налаштовані домагатися довгострокового миру на Південному Кавказі», – заявили лідери США та ЄС.

Також саміт ЄС-США домовилися змусити Олександра Лукашенка відповісти за його напад на права людини та основні свободи в Білорусі, а також за примусову посадку літака Ryanair, що створило загрозу авіаційній безпеці.

До слова, ввечері 15 червня Байден прибув до Женеви для зустрічі з Путіним. За кілька годин до цього делегація РФ разом з пропагандистами також вирушила до Женеви.

Зустріч президентів Росії і США розпочнеться у середу о 13:00 на віллі Ла Гранж. Очікується, що переговори триватимуть 4-5 годин і складатимуться з трьох частин. Перша - розмова у вузькому складі, потім у розширеному. Потім невелика перерва на чай і каву, і потім продовження переговорів.

Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

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