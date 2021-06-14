Байден назвав захист Європи «священним обов'язком» США

Джо Байден зараз перебуває у Брюсселі на саміті НАТО

«Я хочу, щоб вся Європа знала, що Сполучені Штати тут», – заявив глава Білого дому

Президент США Джо Байден заявив у понеділок союзникам по НАТО, що оборона Європи, Туреччини та Канади є «священним обов'язком» для Штатів. Про це повідомляє Reuters.

«Стаття п'ята – це священне зобов'язання», – сказав Байден, маючи на увазі обіцянку Альянсу щодо колективного захисту.

«Я хочу, щоб вся Європа знала, що Сполучені Штати тут. НАТО є для нас критично важливим», – додав він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути від президента США Джо Байдена чіткого «так» або «ні» у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Нагадаємо, ввечері 14 червня лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. У ньому йдеться, що «Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу».

Раніше стало відомо, що на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.

Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.

Раніше ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО. Клімкін каже, що насправді все не тільки від нас залежить.