  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Байден назвав захист Європи «священним обов'язком» США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джо Байден зараз перебуває у Брюсселі на саміті НАТО - Байден назвав захист Європи «священним обов'язком» США

    Джо Байден зараз перебуває у Брюсселі на саміті НАТО

    Фото: Foreign Affairs

    «Я хочу, щоб вся Європа знала, що Сполучені Штати тут», – заявив глава Білого дому

    Президент США Джо Байден заявив у понеділок союзникам по НАТО, що оборона Європи, Туреччини та Канади є «священним обов'язком» для Штатів. Про це повідомляє Reuters.

    «Стаття п'ята – це священне зобов'язання», – сказав Байден, маючи на увазі обіцянку Альянсу щодо колективного захисту.

    «Я хочу, щоб вся Європа знала, що Сполучені Штати тут. НАТО є для нас критично важливим», – додав він.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути від президента США Джо Байдена чіткого «так» або «ні» у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

    Нагадаємо, ввечері 14 червня лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. У ньому йдеться, що «Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу».

    Раніше стало відомо, що на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».

    Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.

    Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

    Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.

    Раніше ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО. Клімкін каже, що насправді все не тільки від нас залежить.

    Читайте також статтю: Заручники Кремля. Чи приєднається Байден до газового пакту Шредера-Путіна?
    Теги: США Джозеф Байден НАТО саміт Європа політика президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден назвав захист Європи «священним обов'язком» США