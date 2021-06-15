Байден прибув до Женеви для зустрічі з Путіним

Очікується, що переговори президентів США та РФ триватимуть близько п'яти годин

Джо Байдена зустрів президент Швейцарії

Президент США Джо Байден прилетів з Брюсселя до Женеви, де у середу, 16 червня, зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання IP у Тwitter.

Зазначається, що Байдена зустрів президент Швейцарії.

JUST IN - Biden lands in Geneva for his meeting with Putin (where no is wearing mask and there's no social distancing) pic.twitter.com/bRveVI8gfz — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 15, 2021

Зустріч президентів Росії і США розпочнеться у середу о 13:00 на віллі Ла Гранж. Очікується, що переговори триватимуть 4-5 годин і складатимуться з трьох частин. Перша - розмова у вузькому складі, потім у розширеному. Потім невелика перерва на чай і каву, і потім продовження переговорів.

Згодом президенти окремо виступатимуть на пресконференціях.

Кілька годин тому делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви.

Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

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