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    Байден прибув до Женеви для зустрічі з Путіним

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    Очікується, що переговори президентів США та РФ триватимуть близько п'яти годин - Байден прибув до Женеви для зустрічі з Путіним
    Очікується, що переговори президентів США та РФ триватимуть близько п'яти годин

    Джо Байдена зустрів президент Швейцарії

    Президент США Джо Байден прилетів з Брюсселя до Женеви, де у середу, 16 червня, зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним.

    Про це повідомляє видання IP у Тwitter.

    Зазначається, що Байдена зустрів президент Швейцарії.

    Зустріч президентів Росії і США розпочнеться у середу о 13:00 на віллі Ла Гранж. Очікується, що переговори триватимуть 4-5 годин і складатимуться з трьох частин. Перша - розмова у вузькому складі, потім у розширеному. Потім невелика перерва на чай і каву, і потім продовження переговорів.

    Згодом президенти окремо виступатимуть на пресконференціях.

    Кілька годин тому делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви.

    Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

    Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

    До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

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    Теги: Джозеф Байден Швейцарія Путін політика
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    Байден прибув до Женеви для зустрічі з Путіним