Байден прибув до Женеви для зустрічі з Путіним

Президент США Джо Байден прилетів з Брюсселя до Женеви, де у середу, 16 червня, зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання IP у Тwitter.

Зазначається, що Байдена зустрів президент Швейцарії.

JUST IN - Biden lands in Geneva for his meeting with Putin (where no is wearing mask and there's no social distancing) pic.twitter.com/bRveVI8gfz