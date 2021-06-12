Білий дім та Кремль пояснили, чому Байден і Путін проведуть окремі пресконференції

Володимир Путін після закінчення переговорів вийде до кремлівського пулу та інших ЗМІ

У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною»

Президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційного представника Білого дому.

За його словами, такий формат є «найбільш прийнятним» для спілкування зі ЗМІ. Він додав, що в адміністрації очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

«Персональна пресконференція – це відповідний формат для чіткого спілкування із вільною пресою про теми, що порушили під час зустрічі – як з точки зору тих, щодо яких ми можемо домовитись, так і тих, де у нас є серйозні побоювання», – наголосив представник Білого дому.

Коментуючи заяву Білого дому, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це «практика американської сторони», пише «Тасс». За його словами, відмова Байдена від спільної пресконференції не свідчить про «невисокі очікування щодо результатів саміту».

«Президент Путін після закінчення переговорів вийде до кремлівського пулу та інших ЗМІ», – додав він.

Раніше ЗМІ стало відомо, що Путін та Байден після зустрічі не робитимуть спільної пресконференції.

Як відомо, зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна пройде 16 червня на женевській віллі Ла Гранж.

Раніше повідомлялося, що в Женеві ввели заборону на польоти безпілотників над містом і всією територією кантону в зв'язку із зустріччю Байдена і Путіна. Заборона буде діяти з 14 до 17 червня. У зону безпеки, де буде діяти особливий режим контролю, включені набережні Женевського озера і акваторія між ними, а також парки «Ла-Гранж» і «О-Вів».

Нагадаємо, президент США Джо Байден зі своєю дружиною Джилл у середу, 9 червня, відправився в Європу – у свою першу закордонну поїздку на посаді глави держави. У лідера Сполучених Штатів заплановано низку зустрічей та переговорів.