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    Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена

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    Путін зустрінеться із Байденом 16 червня - Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена
    Путін зустрінеться із Байденом 16 червня
    Фото з відкритих джерел

    У Кремлі розповіли, що Путін обговорить із Байденом питання війни на Донбасі

    Україна, Білорусь й Навальний фігурують у списку тем, які обговорять на зустрічі президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден. Про це повідомив помічник президента РФ Юрія Ушакова, пише РІА Новини.

    За інформацією Ушакова, глави держав обговорять стратегічну стабільність, пандемію, боротьбу з кіберзлочинністю, співпрацю в економіці, теми зміни клімату і проблеми Арктики.

    Крім того, обговорюватимуть «невирішені питання двосторонніх відносин».

    За словами Ушакова, США можуть порушити тему Навального, не відкидається обговорення Білорусі. Помічник Путіна додав, що «є настрій у разі рішення президентів на повернення послів до Москви і Вашингтона».

    Військові дії в Україні, Сирії, Лівії, Афганістані та Нагірному Карабаху також стоять на порядку денному.

    Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

    До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

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    Теги: США Джозеф Байден Путін путінський режим Україна Вашингтон
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    Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена