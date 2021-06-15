  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Зустріч Байдена і Путіна. Делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російська делегація відправляється в Женеву - Зустріч Байдена і Путіна. Делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви
    Російська делегація відправляється в Женеву
    Фото: dimsmirnov175 / Twitter

    Офіційну російську делегацію супроводжують журналісти кремлівського пулу

    Російська делегація на зустрічі президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна вже вирушила в Женеву. Цим же літаком на саміт летять російські журналісти.

    Про це у Twitter повідомив журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

    «Літак з частиною російської делегації на переговорах з Байденом і журналістами кремлівського пулу відправляється до Швейцарії», – написав у Twitter журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

    Також прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна триватиме близько чотирьох-п'яти годин з урахуванням перерв, пише «Тасс».

    «Переговори розраховані на чотири-п'ять годин, з перервами і зміною форматів», – сказав Пєсков.

    У той же час, він не знає, чи співпадуть пресконференції Путіна і Байдена за часом, але президент РФ зустрінеться з пулом відразу за підсумками переговорів.

    Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

    Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

    До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

    Читайте також:
    Теги: Росія ЗМІ США Джозеф Байден пропаганда Путін літак президент журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зустріч Байдена і Путіна. Делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви