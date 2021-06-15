Зустріч Байдена і Путіна. Делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви

Офіційну російську делегацію супроводжують журналісти кремлівського пулу

Російська делегація на зустрічі президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна вже вирушила в Женеву. Цим же літаком на саміт летять російські журналісти.

Про це у Twitter повідомив журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

«Літак з частиною російської делегації на переговорах з Байденом і журналістами кремлівського пулу відправляється до Швейцарії», – написав у Twitter журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

Також прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна триватиме близько чотирьох-п'яти годин з урахуванням перерв, пише «Тасс».

«Переговори розраховані на чотири-п'ять годин, з перервами і зміною форматів», – сказав Пєсков.

У той же час, він не знає, чи співпадуть пресконференції Путіна і Байдена за часом, але президент РФ зустрінеться з пулом відразу за підсумками переговорів.

Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

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