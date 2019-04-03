Букмекери оцінили шанси Порошенка та Зеленського на перемогу в другому турі виборів



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Володимир Зеленський. Саме він на думку букмекерів є фаворитом другого туру президентських виборів

Для букмекерів фаворитом другого туру виборів є комік Володимир Зеленський

До другого туру президентських виборів, який відбудеться 21 квітня, залишається вже менше трьох тижнів. Не оминули своєю увагою цю неймовірно важливу для України подію і букмекери, які проаналізували шанси Володимира Зеленського та Петра Порошенка на перемогу.

За інформацією «Главкома», букмекери фаворитом другого туру президентських виборів називають саме коміка Володимира Зеленського. Коефіцієнт на його перемогу в міжнародній букмекерській конторі Bwin становить 1.25.

Імовірність ж успіху чинного президента Петра Порошенка оцінюють коефіцієнтом 3.75.

Нагадаємо, за результатами підрахунку 99,88% протоколів, Зеленський набирає 30,23% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15,95% голосів, Юлія Тимошенко - 13,39%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко (11,67%) та Анатолій Гриценко (6,91%).

За останніми даними, у голосуванні на виборах президента України взяли участь 18 млн 871 тисяча 935 осіб.

Вибори Президента України 2019