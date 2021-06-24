Викрадення судді Чауса. У Молдові розповіли нові деталі співпраці спецслужб з Україною

До викрадення скандального судді було кілька зустрічей між спецслужбами України та Молдови

Викрадення українського судді Миколи Чауса відбулося в результаті домовленостей між українськими і молдавськими спецслужбами. Про це «Главкому» розповів молдавський депутат, член спецкомісії з розслідування обставин викрадення Чауса Григоре Новак.

«До викрадення було кілька зустрічей між спецслужбами двох країн. Кілька викрадачів жили буквально в декількох метрах від СІБ (Служба інформації та безпеки Молдови, – «Главком»). Протягом двох тижнів. Наші спецслужби приховували багато фактів і намагалися повести нас по помилковому сліду і в підсумку, пан директор визнав, що до викрадення причетне українське ГУР (Головне управління розвідки). Є певний документ, який він надав на запит комісії», – розповів Новак.

При цьому Новак зазначив, що до викрадення Чауса можуть бути причетні і співробітники молдавської Держохорони, яка підпорядковується Президентурі.

«Є певні факти, які побічно підтверджують це, хоча СІБ це заперечує і Держохорона це заперечує», – сказав він.

«Справа ні в тому, чи була це спільна операція чи ні ... Але, факти вказують на це. Факт причетності української армійської розвідки до викрадення Чауса визнає і СІБ. В кінці вони вже визнали це. Мабуть, вони вже зараз намагаються звалити один на одного», – сказав Новак, відповідаючи на питання, чи було викрадення Чауса спільною операцією.

«Справа в тому, що докази у нас під грифом секретності і ми не маємо права дати докладні деталі і озвучувати ці документи, тому що ми підписалися про нерозголошення», – додав він.

Як відомо, Миколи Чаус втік до Молдови в 2016 році після того, Верховна Рада зняла з нього суддівську недоторканність, а НАБУ звинуватило в корупційних злочинах. Українського суддю викрали в Кишиневі 3 квітня.

За фактом зникнення Чауса в молдавському парламенті створили тимчасову слідчу комісію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у викраденні Чауса брали участь співробітники державної охорони Молдови.

Також стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса. В інтерв’ю «Главкому» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.

