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    Викрадення судді Чауса. У Молдові розповіли нові деталі співпраці спецслужб з Україною

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    За фактом зникнення Миколи Чауса в молдавському парламенті створили тимчасову слідчу комісію - Викрадення судді Чауса. У Молдові розповіли нові деталі співпраці спецслужб з Україною
    За фактом зникнення Миколи Чауса в молдавському парламенті створили тимчасову слідчу комісію

    До викрадення скандального судді було кілька зустрічей між спецслужбами України та Молдови

    Викрадення українського судді Миколи Чауса відбулося в результаті домовленостей між українськими і молдавськими спецслужбами. Про це «Главкому» розповів молдавський депутат, член спецкомісії з розслідування обставин викрадення Чауса Григоре Новак.

    «До викрадення було кілька зустрічей між спецслужбами двох країн. Кілька викрадачів жили буквально в декількох метрах від СІБ (Служба інформації та безпеки Молдови, – «Главком»). Протягом двох тижнів. Наші спецслужби приховували багато фактів і намагалися повести нас по помилковому сліду і в підсумку, пан директор визнав, що до викрадення причетне українське ГУР (Головне управління розвідки). Є певний документ, який він надав на запит комісії», – розповів Новак.

    При цьому Новак зазначив, що до викрадення Чауса можуть бути причетні і співробітники молдавської Держохорони, яка підпорядковується Президентурі.

    «Є певні факти, які побічно підтверджують це, хоча СІБ це заперечує і Держохорона це заперечує», – сказав він.

    «Справа ні в тому, чи була це спільна операція чи ні ... Але, факти вказують на це. Факт причетності української армійської розвідки до викрадення Чауса визнає і СІБ. В кінці вони вже визнали це. Мабуть, вони вже зараз намагаються звалити один на одного», – сказав Новак, відповідаючи на питання, чи було викрадення Чауса спільною операцією.

    «Справа в тому, що докази у нас під грифом секретності і ми не маємо права дати докладні деталі і озвучувати ці документи, тому що ми підписалися про нерозголошення», – додав він.

    Як відомо, Миколи Чаус втік до Молдови в 2016 році після того, Верховна Рада зняла з нього суддівську недоторканність, а НАБУ звинуватило в корупційних злочинах. Українського суддю викрали в Кишиневі 3 квітня.

    За фактом зникнення Чауса в молдавському парламенті створили тимчасову слідчу комісію.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що у викраденні Чауса брали участь співробітники державної охорони Молдови.

    Також стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса. В інтерв’ю «Главкому» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.

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    Теги: Молдова документи викрадення розслідування Україна Микола Чаус
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    Викрадення судді Чауса. У Молдові розповіли нові деталі співпраці спецслужб з Україною