Бунт у СІЗО Кропивницького: кількість постраждалих зросла до майже 60



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Бунт у СІЗО Кропивницького стався 16 грудня Фото: Людмила Денісова, Facebook

Всім постраждалим ув'язненим, яких виявилося близько 60 осіб, надано необхідну допомогу

Кількість постраждалих під час придушення бунту в СІЗО Кропивницького зросла до 58 осіб. Про це «Унн» повідомив представник Уповноваженого з прав людини в Кіровоградській області Олег Кошовий.

За його словами, під час стабілізації ситуації ув'язнених позбавляли дозволених речей: телевізорів, електрочайників. Особисті речі просто викинули. Деяких в'язнів в інші установи перевозили в літніх капцях. Утримують близько півтисячі людей в будівлі, якій 110 років. Санітарно-побутові умови не витримують ніякої критики.

Відомо, що кількість постраждалих збільшилася з 25 до 58 осіб. Наразі всім допомога надана, ніхто не вимагає госпіталізації.

«Звільнено частину керівників структурних підрозділів. Вирішується питання про комунально-побутове забезпечення установи», - сказав Кошовий.

Нагадаємо, 16 грудня в СІЗО Кропивницького стався бунт. Ув'язнений напав на співробітницю установи й завдав їй побої. Його вирішили підтримати інші ув'язнені і почали стукати в двері, намагалися пошкодити камерний інвентар.

Після бунту в СІЗО Кропивницького в одній із камер було знайдено тіло померлого в'язня.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що уранці 20 грудня в СІЗО Кропивницького виявили померлого в'язня. Згідно з медичним висновком, причиною смерті є отруєння невідомою речовиною. Тілесних ушкоджень на тілі загиблого не виявили.