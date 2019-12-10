У Кропивницькому без тепла залишились понад 300 будинків, лікарні та школи



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Усунення пошкодження, та включення абонентів, планується на сьогодні до 18.00

Сьогодні, 10 грудня, у Кропивницькому без тепла залишився 321 будинок, п’ять шкіл, вісім дитячих садків та шість лікарень. Про це повідомляє Інформаційний портал Кіровоградщини.

Тимчасово відключені від теплопостачання абоненти від кот. ПЗК: 321 будинок, п’ять шкіл, вісім дитячих садків та шість лікарень по вулиці Героїв Україні, Генерала Жадова, Космонавта Попова, Пацаєва, Волкова, Соборній, Університетській.

Ведуться роботи по усуненню пориву по вул. Університетській, 11.

Усунення пошкодження, та включення абонентів, планується на сьогодні до 18:00.

Як повідомлялося, уряд скасував існуючі обмеження на тарифи на опалення та гарячу воду.

Нагадаємо, у квитанціях за комунальні послуги, які споживачі отримали в листопаді, вказується повна сума за спожиті послуги, без відображення розміру субсидії або пільги. Порядок їх нарахування не змінився, мова йде тільки про перехід на монетизовану форму виплати.